"Es el Brad Pitt chileno": Beto Cuevas se llena de elogios tras aparecer en Vamos Chilenos

El cantante nacional Beto Cuevas apareció en el evento Vamos Chile para presentar "La Cumbia del Encierro", una canción que creó junto a una abuelita de Ñuñoa y Los Auténticos Decadentes.

Pero la intervención tuvo una reacción inesperada en redes sociales, ya que los usuarios se sorprendieron por el atractivo del ex líder de La Ley cuando ya cuenta 53 años de existencia.

Fueron tantas las pasiones que desató Cuevas, que no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados en Twitter, donde se publicaron cientos de reacciones por su apariencia.

Al hombre incluso lo llegaron a comparar con Brad Pitt y Keanu Reeves en medio de todo el entusiasmo.

Estos fueron algunos de esos mensajes:

Beto Cuevas es el Brad Pitt chileno . No envejece y cada año está más guapo �� ❤️

No sabría elegir entre Beto Cuevas o Brad Pitt pic.twitter.com/lsHMSJ2tB1

Ya que en ����solo se usa twitter para vomitar ��, le quiero decir a Beto Cuevas que es un MALDITO COMUNACHO FACHO QUE NO ENVEJECE , TE ODIO COLORADO AMARILLO DESGRACIADO... ��������������������������������������������������������������

Totalmente de acuerdo. Brad Pitt está sobrevalorado en cuanto a belleza. Y aunque tienen 3 años de diferencia no más, si Beto Cuevas tuviera más, igual se vería más joven.

Que onda Beto Cuevas, como tan mino, que me diga con quien hizo el pacto por favor!!!!! �� @BetocuevasInter #VamosChilenos

Siempre me ha gustado #Beto Cuevas@iambetocuevas, somos de la edad..pero hoy me doy cuenta que me veo como su mami, por la cresta