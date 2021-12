Disney Plus

Disney Plus

Encanto, la película animada de Disney que está inspirada en la cultura colombiana, está muy pronta a estrenarse en una reconocida plataforma de streaming.

Recordemos que la producción que cuenta la historia de los Madrigal, debutó en primer lugar en los diferentes cines del país durante el mes de noviembre.

La familia que vive escondida en las montañas del país sudamericano, en una casa mágica ubicada en un pueblo llamado Encanto, donde la magia ha bendecido a cada niño de la familia con un don único, que van desde la superfuerza hasta el poder de sanar.

Sin embargo, algo ocurrió cuando nació Maribel, ya que la magia no funcionó por lo que es la única chica "normal". Pese a que desea ser especial como el resto de su familia, la joven será de vital importancia cuando la magia se vea en serio peligro.

¿Cuándo, a qué hora se estrena Encanto y dónde verla online?

Si no tuviste la oportunidad de ir a ver al cine, no te preocupes porque este viernes 24 de diciembre, la producción llegará a la reconocida plataforma Disney Plus.

Horarios

- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.00 am

- Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 4.00 am

- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 3.00 am

- Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México: 2.00 am