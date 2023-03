La tercera temporada de The Mandalorian se encuentra disponible en Disney+ revisa a continuación cuál es el horario en que se estrena el cuarto capítulo.

The Mandalorian 3 ya está en Disney+: Este es el horario de estreno del capítulo 4

El pasado 1 de marzo se estrenó el primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian en la plataforma de Disney Plus, está nueva temporada marcó el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin, el que es acompañado por Grogu en la serie creada por Jon Favreau que forma parte del Universo de Star Wars.

La historia retorna a Disney dos años después del estreno de la segunda temporada en 2020 y continúa la historia de los dos personajes en sus aventuras por la Galaxia.

En este horario se estrena el nuevo episodio

El cuarto capítulo de la tercera temporada de The Mandalorian se estrena este miércoles 22 de marzo y se puede ver en Disney Plus a partir de las 04:00 AM en Chile. Puedes revisar los horarios para los demás países de latinoamérica a continuación:

1:00 AM - México y Centroamérica

México y Centroamérica 2:00 AM - Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú

Cuba, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú 3:00 AM - Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico 4:00 AM - Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

¿Cuántos episodios tendrá The Mandalorian 3?

La tercera temporada de The Mandalorian tendrá un total de 8 capítulos, igual que las dos temporadas pasadas y estos se estrenan todos los miércoles de manera semanal desde el 1 de marzo hasta el 19 de abril de 2023.

Es importante mencionar que las dos primeras temporadas se encuentran disponibles en Disney+ y las demás producciones de Star Wars también se encuentran en la plataforma de streaming.

La tercera temporada de la serie protagonizada por Pedro Pascal continúa con la historia luego de los hechos ocurridos posterior a los capítulos de “The Book of Boba Fett” en donde se reencontraron Din Djarin con Grogu.