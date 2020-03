El legendario grupo de hip hop, Wu-Tang Clan, llega con formación original por primera vez a Chile

Una de las bandas ícono del movimiento hip hop mundial, un crew de nueve integrantes que gracias a su música, y actitud, han logrado romper todo tipo de récords a nivel mundial, Wu-tang Clan, llega por primera vez a nuestro país y se presentarán el 7 de abril en el Movistar Arena.

Methodman, Rza, Raekwon, Ghostface Killah, Gza, Masta Killa, Inspectah Deck, U-God, Cappadonna y Dj Allah Mathematics, los integrantes originales, llegan a Santiago desde Stade Island, New York, y lo hacen en el marco de una gira que tiene presentaciones confirmadas -además de la capital chilena- en Argentina, Brasil y Colombia, para rememorar la "época de oro" del hip hop de en Estados Unidos.

Es tal el impacto de la banda desde sus inicios, que de vender millones de copias de sus discos, donde resaltan “Enter” The Wu-tang (36 chambers), The W, Iron Flag, 8 Diagrams, A better Tomorrow y The Saga Continue, pasaron a tener su nombre en uno de los distritos de Nueva York, y cuentan con una exitosa serie documental en la plataforma Hulu llamada "Wu-Tang: An American Saga".

Tal como se mencionó, Wu-tang Clan se presenta en el Movistar Arena el próximo 7 de abril, y las entradas están a la venta a través del sistema Puntoticket.

VALORES ENTRADAS:

Entrada General: $36.500 + cargo $5.500 = $42.000

Platea Baja: $46.000 + cargo $7.150 = $54.650

Platea Alta: $27.500 + cargo $4.150 = $31.650

Tribuna: $25.000 + cargo $3750 = $28.750