El emotivo mensaje de Mariuxi Domínguez tras publicar foto llorando

Mariuxi Domínguez se ha mantenido alejada de la televisión para dedicarse a sus negocios. Pero pese a ello, la ex chica Yingo sigue disfrutando de ser un personaje público y aprovecha cada instancia para dejar un mensaje a sus seguidores.

Pero durante las últimas horas sorprendió a todos en su cuenta de Instagram al publicar una imagen quebrada y llorando. Pero no había un significado triste detrás de la publicación, sino de superación.

"Dudé muchos años en compartirla, porque siempre trataba de ser la niña perfecta, la alegre, con una sonrisa que nada le afectaba, que nada le pasaba, pero eso si pasaba y sucedía, fueron varios años de depresión, crisis de ansiedad, decepciones, quiebra absoluta, alejada, sin familia, sin amigos, hasta que decidí pedir ayuda", explicó.

Fue ahí que contó que fue la foto que le mandó a su madre en un momento muy difíciles de su vida. "Ella de inmediato me llamó y al día siguiente estaba en Chile al rescate. Es increíble; esa misma tarde/noche conocí a mi esposo y el negocio que desarrollo actualmente, pero… ¿de dónde vino todo? De la crisis más grande que, de verdad les digo, pensé que no la contaría".

Finalmente pidió a sus seguidores que "acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer superarnos. Recuerdo haber encontrado esta foto hace un tiempo y pensar en borrarla y luego pensé cuánto significaba el mensaje que me traía, independiente que no estaba sonriendo, ni ‘bonita’, ni clara, ni con colores. Sólo recordé que me trae el recuerdo de un día maravilloso".