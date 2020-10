La lapidaria crítica de José Maza: “De bailar el caño ahora quieren ser constituyentes”

Apenas el “Apruebo” se impuso sobre el “Rechazo” en el Plebiscito Nacional, se comenzó a especular sobre quienes podrían conformar la Convención Constitucional, órgano elegido por la ciudadanía para redactar la nueva Constitución que podría regir el país.

Desde personajes de la farándula local hasta funcionarios de gobierno se han mostrado interesados en postularse a este cargo, generando todo un debate en redes sociales.

En estas mismas conversaciones también se han propuesto a algunos nombres. Fue así como algunos candidatearon a nada más ni nada menos que a José Maza.

Sin embargo, el astrónomo y Premio Nacional de Ciencias Exactas de inmediato negó esta posibilidad durante una entrevista con radio Cooperativa.

"Me han sugerido, incluso pedido que vaya a la constituyente, pero no: uno no se tiene que meter en lo que no entiende. Escuchando lo que candidatos a la constituyente quieren poner en la Constitución, me doy cuenta de que eso puede ser una bolsa de gatos", expresó.

En esta línea, el profesor fue tajante al señalar que hay ciertas personas que no califican para realizar esta importante tarea. Y que además, a su opinión, no está dispuesto a ser parte de dos años de discusiones sin sentido.

"Yo estaría encantado de participar en una conversación con gente como Agustín Squella o Benito Baranda, pero hay algunos que de bailar el caño ahora quieren ser constituyentes. No quiero perder dos años en discusiones bizantinas", aseguró.

Pero su crítica no quedó ahí. Luego procedió a destruir a quienes podrían ser los futuros integrantes de la Convención Constitucional.

“Me da acidez y un derrame cerebral imaginarme discutiendo con personas como Marcela Cubillos o los obtusos de izquierda", confesó.