El Ejército de los Muertos | Zack Snyder explica la evolución de los zombies en su nueva película

En El Ejército de los Zombies, el modelo de monstruo difiere con las versiones clásicas que usualmente vemos en el género. Los zombies de Zack Snyder conviven, se organizan, tiene una jerarquía y hacen unas cuantas cosas más que no podemos contar porque entraríamos abiertamente al territorio de los spoilers. Pero, ¿de dónde viene esta evolución específicamente creada para la entrega de Netflix?

Fue el mismo director, quien se decidió a explicar las alteraciones que aplicó a la horda que preparó para arrasar Las Vegas y a la vez alzarse como gran antagonista de la película que llega este viernes en la plataforma de streaming.

De acuerdo con Snyder, "los zombies han perdurado en el cine y en la cultura popular porque una entrega sobre zombies es una película en la que el monstruo somos nosotros ¿cierto? Esa es una buena manera de pensar en los zombies. Son nosotros sin nuestra humanidad. Eso evidentemente es un monstruo que provoca miedo".

"Pero aquí -continúa Zack, refiriéndose a El Ejército de los Muertos-, no sólo quería rendirle homenaje a los clásicos zombies que se arrastran, sino que también quería decir ¿qué más hay?"

"Y una de las ideas principales que tuve cuando estaba pensando en la película era esta noción sobre que estos zombies ciertamente eran una evolución, pero que a la vez representaban una especie de reemplazo para la humanidad", especificó.

El asunto es que "no sólo iban a ser el próximo paso en lo relacionado con zombies, que pueden correr, pensar y actuar como una manda de animales; sino que además no son ambiciosos, no destruyen el planeta, no se matan entre ellos, y no serían tan agresivos a menos que les hiciéramos algo, en el sentido de devolver el favor".

"Esa versión de la humanidad, o lo que sean que fuesen, podría seguir adelante sin nosotros [los vivos]. Pensé que eso podría ser una divertida y aterradora forma de pensar sobre ellos: como un reemplazo", puntualizó el cineasta.

La entrega tiene su elenco haciendo frente a estos zombies evolucionados a Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, y Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone y Michael Cassidy.

Army of the Dead este 21 de mayo exclusivamente en Netflix.