El Alfa revela quien supuestamente le quemó su lujoso Bugatti de 3 millones de dólares

Este fin de semana, el mundo del reguetón se vio golpeado después del atentado que sufrió Emmanuel Herrera Batista, El Alfa, artista a quien le quemaron su lujoso automóvil marca Bugatti modelo Chiron, vehículo que está avaluado en más de 3 millones de dólares.

Horas antes del incidente, que ocurrió durante la velada de la entrega de los Premios Juventud, el representante de la música urbana hizo una publicación en Instagram ostentando ante sus más de 8 millones de seguidores el nuevo vehículo.

En esa publicación, El Alfa se encontraba acompañado por el ex beisbolista David Ortiz, precisamente en la previa a la premiación, donde donde el cantante tuvo múltiples actuaciones.

Fue el reconocido conductor de podcasts Molusco, quien compartió las imactantes imágenes del auto incendiado, condenando lo que había ocurrido, que por cierto tuvo lugar en la mismísima casa de El Alfa.

El Alfa junto a su Bugatti y a David Ortiz.

Pero no sólo el Bugatti Chiron resultó afectado por el incendio, en el video también se aprecia un Ferrari de color negro que se encontraba estacionado cerca, también tuvo daños.

El ataque se había mantenido sin sospechosos hasta el momento. Pero este lunes, fue el mismo artista, quien responsabilizó de forma directa a una persona por el hecho, asegurando que "La verdad os hará libres".

"Llego el momento de decir la verdad. No voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado", advirtió antes de lanzarse con todo.

En el mensaje, El Alfa luego sostiene que "tengo una carrera construida con mucho esfuerzo y sacrificio, 14 años detrás de mis sueños sin descansar. Nunca he tenido enemigos, ni he estado envuelto en negocios de la calle!!".

"Llegue a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el Artista Urbano El Mayor Clasico obligatoriamente", destacó.

"Mi Respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que mas adelante le avisaria. BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VOY A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: yo soy un hombre muy peligroso!!!".

"A los pocos días me callen (sic) a tiros al vehiculo roll royce, y luego de ese atentado me quemaron mi carro BUGATTI en el parqueo de mi Residencia", añadió.

Entonces, el mensaje da un giro en sus intenciones y El Alfa muestra su estado desesperado ante los sucesos que están ocurriendo.

"La realidad es que ya no se que hacer. Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia Y a mis fanaticos. Cualquier cosa que me pase a mi o a mi equipo de trabajo el responsable es BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR)", advirtió.

"Yo prefiero pagar las consecuencias y que mañana un joven de mi país no se tope con esta extorsión y pueda llegar a la meta sin dolores de cabeza cómo lo estoy viviendo yo".

"Gracias a Todos mis fanaticos y familiares por estar pendiente y demostrarme tanto cariño", escribió El Alfa antes de cerrar, para luego compartir un pantallazo del Instagram del aludido, identificándolo.

Al parecer, El Alfa se arrepintió de su acusación, ya que horas más tarde borró la publicación incriminatoria de su perfil en la red social.

La publicación que hizo El Alfa y que luego eliminó.

La historia con la que El Alfa aludió al productor musical en cuestión.

El Alfa: ¿Cuáles son las características del lujoso Bugatti Chiron?

La marca Bugatti se ha convertido la favorita de los reguetoneros actuales. Anuel AA, Bad Bunny y El Alfa son parte del exclusivo y reducido grupo de dueños de estos modelos.

El vehículo cuenta con el motor más poderoso en un auto de producción en serie, con 16 cilindros en W de 8.0 litros con turbocompresor cuádruple, con hasta 1,500 caballos de potencia y 1,180 lb-pie de torque.

La máquina pesa dos toneladas y va de 0 a 98 kilómetros por hora (60 mph) en tan solo 2.4 segundos. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 418 km/h (261 mph).

En el 2019, el fabricante hizo que este fuese el primer modelo en superar la barrera de las 300 mph (483 km/h) e impuso un nuevo récord de velocidad.