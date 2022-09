Dua Lipa, la exitosa estrella británica, está a solo pocas horas de presentarse por primera vez en Chile como parte de su esperada gira mundial “Future Nostalgia Tour”, la cual lleva el nombre de su último disco.

La artista de 27 años comenzó su cuarta gira mundial el 9 de febrero de este año, la cual incluye Europa, Oceanía, Norteamérica y Sudamérica.

El tour estaba originalmente programado para iniciar durante el 2020, sin embargo, la pandemia mundial provocada por el Covid-19 cambió los planes y debió posponerse por casi dos años.

La cantante se presentó en Brasil el pasado 11 de septiembre, el martes pasado se presentó en Argentina y este miércoles también se presenta en territorio trasandino.

Luego a eso viajará a Chile para subirse al escenario del Estadio Bicentenario de la Florida este viernes 16 para hacer vibrar a miles de fans con lo mejor de su repertorio.

Dua Lipa se encuentra promocionando su último disco Future Nostalgia, el cual incluye canciones como Don't Start Now, Levitating, Break my Heart, Physical y Love Again.

¿Cómo prechequear mi Pase de Movilidad para ingresar al concierto?

Uno de los requisitos para ingresar al concierto es el pase de movilidad el cual será verificado al momento de llegar.

Para revisar cuál es el estado de tu pase de movilidad puedes hacer click en la siguiente imagen, luego ingresar tu rut y se habilitará la opción de subir en PDF tras lo cual se comprobará el estado de tu pase.