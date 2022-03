Doja Cat vs. sus fans: Paraguay no le perdona polémicos dichos de la artista en Twitter

El nombre de Doja Cat anda por los cielos en los temas más comentados de redes sociales, después de que lanzó una serie de polémicos dichos, con los que terminó detonando la furia de sus fanáticos en Paraguay, sobre todo después de que canceló su espectáculo en ese país.

Los problemas que generaron las condiciones climáticas condujeron a la artista a desestimar su espectáculo en el país mediterráneo, pero cuando fue a explicar la situación, detonó una arremetida de los fanáticos por las palabras que escribió por medio de Twitter.

"Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo", dijo en uno de sus tuits.

"No había ni siquiera uno", en otro mensaje, para luego rematar con una tercera publicación en la que apuntó: "Hablen su mier**".

Doja Cat vs. sus fans de Paraguay y Latinoamérica

Así fue que se detonó una adversa reacción en contra de la artista, con un puñado de reacciones en torno a los dichos de la cantante, con publicaciones que incluso la tildaron de "Enemiga público #1 de Paraguay".

Más tarde, la misma artista lamentaba que tampoco dio el 100% en el show que ofreció en Brasil y los comentarios en su contra crecieron a nivel latinoamericano, postulando que renunciaba a todo lo que implicaba la fama y su carrera.

Una seguidora la cuestionó preguntándole por su humildad, ante lo que Doja Cat explotó y sostuvo que "ya no tengo y ya me importa un carajo. Renuncio. No puedo esperar más para desaparecer y ya no necesito que crean en mí".

"Todo está muerto para mí, la música está muerta y soy una maldita tonta por alguna vez haber pensado que estaba hecha para esto. Es una maldita pesadilla, dejen de seguirme", concluyó.

Doja Cat, quien recientemente estuvo en Chile para Lollapalooza, alcanzando una positiva recepción, incluso cambió su nombre de usuario en Twitter y ahora se identifica solo como "yo renuncio".