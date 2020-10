Doctora Cordero sobre Nano Calderón: "Él tiene una personalidad antisocial"

La doctora María Luisa Cordero hizo su propio análisis sobre la situación de Nano Calderón, quien esta semana cambió la cárcel Santiago 1 la clínica psiquiátrica Pocuro, en Vitacura, después de que la Corte de Apelaciones revocó su prisión preventiva y lo dejó con arresto domiciliario.

Llegado el momento en su intervención de los miércoles en el programa "Mentiras Verdaderas", Cordero apuntó sobre el hijo de Raquel Argandoña que "yo sigo sosteniendo que él tiene una personalidad antisocial. En eso discrepo del doctor Paz, recomendado por mí, para que él vea lo decente que soy yo. El Rodrigo Paz".

"Rodrigo tiene una buena formación y cuando la Raquel me llamó, yo le dije 'la persona que yo te recomiendo, porque tiene formación, estuvo en Estados Unidos, etc: Rodrigo Paz; y si hay un trastorno orgánico cerebral, te recomiendo al gran doctor, neurocirujano-neurólogo, Renzo Zamboni".

"Ella eligió a Rodrigo Paz. Porque yo veía que los que hacían los informes de su hijo, cuando estaba en la otra clínica de La Reina, eran unos despropósitos. La cosa es que me alegro mucho, empatizando con la Raquel Madre", añadió.

La doctora Cordero abordando el tema de Nano Calderón con Eduardo Fuentes en "Mentiras Verdaderas".

Luego, a modo de comentario anexo, la psiquiatra añadió que "moriría por ser una pequeña mariposa que entra a la pieza del hijo de la Raquel, cuando durmió ante noche con ella, en su casa, en el momento en que yo sueño que él se hinca frente a su madre con los ojos llenos de lágrimas y le dice 'mamá, muchas gracias por todo lo que tú has hecho por mí y te ofrezco disculpas por haberte dicho maracaiba (sic)'. Ahí yo diría 'hay esperanzas de que este joven cambie'".

"Si no, es simplemente el juego de la familia Calderón Argandoña de mover las piezas", remató.

De acuerdo con la doctora Cordero los dos meses en la cárcel no son un factor determinante para que Nano cambie su actitud. Esto, "si es cierto lo que yo pienso de en qué consiste la estructura de su personalidad, el narcisismo es impenetrable".

"Él tiene rasgos narcisísticos, a él lo criaron para ganar, para ser un winner. Con cualquier artilugio, con cualquier artefacto. Hernán Calderón padre lo crió en sus primero años y, acuérdate lo que dice Pérez-Reverte, 'todo lo que no amarraste en la infancia, no lo amarraste nunca más'", recalcó la especialista.

De acuerdo con María Luisa Calderón, esto viene de "una casa donde él comenzó a observar que 'el que me la hace, me la paga'. El otro día no más dijo (Raquel Argandoña) 'yo siempre tengo guardado un as bajo la manga'. Imagínense, ella no ha aprendido nada. Yo me pregunto si la Raquel no se hizo una sesiones de introspección, una psicoterapia rápida".

Es por eso que la profesional sostiene que "faltan muchos elementos. Dos meses de cárcel no cambian a nadie, sino tendríamos a puros patos malos rehabilitados. No habrían portonazos, no habrían asaltos. A mí me gustaría ver signos de un profundo cambio. Yo ahí tengo mis reparos, pese a que trabajo en el negocio de la salud mental y el mantra de que se rehabilitan y que cambian".

"Yo pienso en Woody Allen, que tiene un trastorno de la personalidad semejante o parecido al del hijo de la Raquel, 30 años de psico análisis, millones y millones gastados y ¿qué hizo? Se casó con la hija adoptiva de sus señora, de 17 años. ¿Cambio? No, no cambió. Su esencia no cambió. El viejo tema del escorpión con el sapo: 'Perdona, está en mi naturaleza'".

"A mí me gustaría ver cosas más profundas. Me gustaría que alguien me explicara cómo el acoso sexual se transformó en un artefacto de manipulación. Por qué están tan calladas Las Tesis, que son tan furibundas. ¿Por qué no hacen un punto de prensa, se manifiestan y averiguran cómo va esa acusación", puntualizó Cordero.

"Resulta que en un país donde tenemos tanta violencia contra la mujer, femicidios, machacones, todo; cómo nadie sale a decir '¿oye, cómo una acusación de ese calado terminó en una manipulación?'", cuestionó también.