Actor de Luis Miguel, la serie demandará a Diego Boneta por golpearlo

Diego Boneta vuelve a llamar la atención y no precisamente por sus habilidades en la actuación, sino que más bien por la demanda que ahora pesará en su contra por haber golpeado a uno de sus compañeros en Luis Miguel, la Serie.

Se trata de Martín Bello, quien en la producción de Netflix interpreta al tío Tito, hermano de Luisito Rey, a quien el ex de Mayte Rodríguez golpeó y mandó al hospital durante las grabaciones de la serie en febrero de 2020.

"Estoy desde la primera temporada interpretando al tío Tito. Luego, en la segunda parte de la historia, aparezco en el primer capítulo explicando lo que pasó con Marcela Basteri y, de repente, me cortaron el personaje porque se suponía que yo continuaba en el proyecto", comentó Bello a TvyNovelas sobre su salida de la serie, sobre lo que no tiene mayores explicaciones.

Además, contó que la agresión se dio "durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital".

No hubo doble involucrado porque la escena estaba planeada de otra forma, menos agresiva y, claro, sin golpes directos.

"Cuando terminé la escena me fui a mi cámper, y al quitarme la ropa me vi los moretones, fui de inmediato a maquillaje y vestuario para que me vieran, les dije lo que me hizo este chico en la escena, y no daban crédito a lo que había pasado. Esa noche no pude dormir del dolor. Cuando sucedió esto yo le dije a Diego que me invitara a cenar y lo arregláramos, pero no fue capaz ni de eso; lo que pedí fueron tacos, no le estaba pidiendo algo ostentoso", explicó Bello.

Netflix cubrió parte de los gastos médicos mientras grababan en México, pero cuando Martín Bello regresó a su país no tuvo compensación económica para cubrir los tratamientos médicos con los que sigue hasta ahora.

"Tuve que acudir al médico porque estoy mal, tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar. Me han estado haciendo un tratamiento agresivo en el cuello para curarme las lesiones", especificó.

Por lo mismo, ya se planteó acciones legales: "Mi abogado está viéndolo contra todos. Pero no busco dinero, no he sido una persona ambiciosa, todos mis compañeros lo saben. No he sido exigente para nada, y me causa mucha tristeza lo que está pasando porque están creando una imagen de mí que no es cierta".

"Ahora mismo, que se sepa todo. Que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún otro actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale. ¿Qué pasa si esto ocurre con una chica, o con un chavito? "Yo me siento muy afectado psicológicamente, y Netflix de México no ha hecho nada, por eso tuve que buscar apoyo de Netflix España", puntualizó.