La teleserie de Mega “Demente” está pronta a revelar el secretó más grande de la ficción: ¿Quién es el secuestrador de Mateo y cuáles fueron sus motivos?.

El menor, hijo de la pareja conformada por Joaquín (Benjamín Vicuña) y Teresa (Paz Bascuñan) fue secuestrado en el primer capítulo del drama y hasta ahora han llegado distintas pistas que apuntarían a los posibles culpables, sin embargo, la verdad aún no ha llegado, lo que está a punto de cambiar.

Tras meses al aire y distintas teorías los seguidores de la ficción por fin sabrán quien es el verdadero villano de la historia y por qué tiene secuestrado al menor.

La verdad saldrá a luz en el capítulo del día lunes 23 de agosto y recientemente la ficción de Mega lanzó distintos clips que apuntan a los posibles culpables del secuestro de Mateo.

¿Quiénes son los sospechosos del secuestro de Mateo?

Entre los sospechosos se encuentran Joaquín, el padre del menor interpretado por Benjamín Vicuña, Dante (Andrés Velasco) el tio del menor, el comisario Leiva (Francisco Pérez-Bannen), el encargado de descubrir la verdad y Emiliano (Gonzalo Valenzuela), el hermano de Teresa, la madre del menor.

"Tú y tu familia siempre despreciándome y ahora me reemplazas por esta detective... Ahora vas a sentir lo que es sufrir de verdad. Despídete para siempre de Mateo", dice Dante en el clip.

"Me engañaste Tere, me hiciste sufrir. No me pidas que te perdone. Ni menos que te devuelva a mi hijo". señala el personaje de Benjamín Vicuña.

El hermano de Teresa indica que la venganza tendría que ver con asuntos económicos. “Te quedaste con toda la plata de la familia, ahora yo me quedó con tu hijo, ¿qué se siente Joaquìn? “

"Si tengo a Mateo también podré tener a Teresa en mi poder, él será nuestro hijo y ella va a aprender a amarme, tal cual como lo hizo Melissa", expresa el comisario Leiva, dejando ver además que estaría involucrado con lo que le ocurrió a la joven.