De mal en Peor: TNT Originals apuesta por una comedia de aventuras

TNT Originals continúa con su recorrido, esta vez inclinándose por una comedia de aveturas bautizada como "De Mal en Peor".

Con el plan de un robo en marcha, dos amigos pondrán a prueba no sólo su capacidad de planificación, sino que se verán obligados a lidiar con el bochorno, el sentido del ridículo y una capacidad de improvisación inexistente en su estrategia.

"A Bad Idea Gone Wrong" está protagonizada por Matt Jones ("Breaking Bad", "Mom"), Will Rogers ("A Good Marriage") y Eleanore Pienta ("See You Next Tuesday") y se estrenarrá el lunes 6 de abril, a las 22:00 horas.