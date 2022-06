Daredevil junto con las otras series de Marvel que fueron canceladas por Netflix están cada vez más cerca de estrenarse en la plataforma de streaming Disney Plus, luego de un tiempo fuera de las pantallas.

Es que luego de la compra de Fox por parte de Disney, hubo mucha incertidumbre sobre qué es lo que ocurriría con algunas producciones que quedaron inconclusas como el caso de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders.

Sin embargo, se confirmó que llegarán al streaming de Mickey Mouse, casa de la gran mayoría de los proyectos de Marvel.

Frente a esto, algunos rumores sugieran que la intención es incluir a algunos de estos personajes en el UCM, algo que ya se ha demostrado con la aparición de Charlie Cox interpretando a Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home y a Vincent D'Onofrio como Kingpin en Hawkeye.

Si bien, desde el 16 de marzo, estaban disponible en Norteamérica, a partir de esta semana también lo estarán en Latinoamérica.

¿A qué hora se estrena Daredevil en Disney Plus?

Daredevil, al igual que el resto de las series de Marvel se estrenarán este miércoles 29 de junio en el siguiente horario:

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua: 2:00 AM

Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 3:00 AM

Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 AM

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 AM