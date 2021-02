Danna Paola recuerda episodio en que un grupo de hombres la drogó e intentó abusar de ella

La cantante Danna Paola está causando conmoción entre sus fanáticos tras revelar un hasta ahora desconocido episodio en su vida, en el que un grupo de hombres la drogó e intentó abusar de ella en España, mientras grababa la serie "Élite".

Los sucesos fueron relatados por la también actriz en una entrevista con Yordi Rosado a través de su canal de Youtube, donde partió contando que "no me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital".

En ese tiempo, recién estaba superando un complejo cuadro de depresión, por lo que decidió salir con un amigo que había viajado desde México. En la velada, conocieron a un grupo de tres latinos con los que comenzaron a conversar.

Sin darse cuenta, los sujetos la drogaron por medio de su bebida e intentaron sobrepasarse, cuando su amigo se alejó para ir al baño.

"De repente me dice '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", explicó.

Danna Paola aclaró que fue su amigo quien la llevó de vuelta a su hogar, pero que posteriormente tuvo que ser ingresada a un hospital de Madrid, pero sin experimentar complicaciones.

La intérprete entonces reflexionó: "es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'".

"Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás", remató.