Daniela Nicolás se integra a programa de TV+: "Necesitamos momentos de desconexión, reírnos y pasarlo bien"

La representante chilena en el Miss Universo 2021 y actriz, Daniela Nicolás, será parte de un programa de televisión en el canal TV+, así lo celebró la joven compartiendo una publicación en Instagram en donde se refiere a su nuevo proyecto.

La actriz será parte del programa de Vivi Kreutzberger "Más Vivi que Nunca". "Estoy muy feliz de contarles que pronto estaremos en las pantallas de @tvmas.tv con este tremendo programa de entretención @masviviquenunca acompañándolos en sus casitas para reírnos y pasar un buen rato!!!!".

Asimismo, agrego: "En estos momentos difíciles para todos necesitamos momentos de desconexión, reírnos y pasarlo bien! Así que de todo corazón estoy demasiado feliz de poder acompañarlos en sus casas de 15.00 a 17.00 hrs de lunes a viernes!!! ???????? cómo se imaginan el programa??".

Nicolás, quien participó en el certamen de belleza más importante del mundo, se perfilaba como una de las favoritas, sin embargo, lamentablemente no logro quedar en el top 21, hace algunas semanas se refirió sobre eso en el programa Velvet al Desayuno, que conduce Cristián de la Fuente, que sospecho que eso podría ocurrir. “Sentí que no iba a quedar el día anterior al certamen, porque había personas que estaban dentro de producción, que hacían rankings que siempre me tenían dentro de las cinco o diez finalistas, y de un día para otro me sacan hasta del top 21, algo que era muy raro y eso claramente, era porque tenían información”, declaró en aquella oportunidad.