"No estoy de acuerdo": La confesión de Daniela Aránguiz sobre su relación con el Mago Valdivia que impactó a Angélica Castro

La ex integrante de Mekano Daniela Aránguiz, estuvo presente en un nuevo episodio del estelar de conversación de Chilevisión “Podemos Hablar” en donde se refirió a distintos aspectos de su vida personal y reveló una anécdota que involucra a su marido, el futbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia.

Entre las invitadas se encontraban la ex chica reality y protagonista del docureality de Canal 13 "Perla", Perla Ilich, la conocida actriz y comunicadora Angélica Castro, la conductora de tv María Luisa Godoy y la diputada por el Distrito 6, de la región de Valparaíso, Camila Flores.

En la sección del programa donde los participantes deben ponerse de pie en caso de cometer alguno de los hechos sindicados por el animador Julián Elfenbein.

Aranguiz llamó la atención de los presentes con sorprendente revelación. La pregunta llamaba a identificar quienes de las invitadas le revisa el celular a su pareja, a lo que Daniela responde sin dudar “yo hago algo peor… yo me meto al banco para ver lo que ha gastado”, causando la risa de los presentes.

“Se acaba de enterar”, señaló Daniela entre risas, quien explicó que lo hace para saber su itinerario del día.

Señaló que ella no sabe su clave del celular o el computador, pero que es sincera en decir que si le ha revisado el banco para saber lo que ha hecho en el día.

Luego agregó: “Una mujer que no busca, es porque no le importa”.

Lo que visiblemente molestó a Angelica, quien señaló: “Un momento, un momento. Primero, no me parece. Porque así como tú dices la verdad, y que eres honesta. Te paras y dices yo desconfío, yo reviso, yo también estoy diciendo mi verdad. Y mi verdad es yo no lo reviso y confío plenamente. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía”, expresó.