Abogado del rapero DMX confirma complicado estado de salud: "Está bastante enfermo"

El rapero DMX, fue hospitalizado el viernes y se encuentra en estado grave después de sufrir un ataque cardíaco en su casa alrededor de las 11 pm, confirmó el abogado de DMX, Murray Richman, a NBC News.

La noticia fue informada en primera instancia por TMZ, quienes señalaron además que el cantante de Party Up (Up in here)

El abogado del artista confirmó la situación y señaló que fue admitido en un hospital de White Plains, Nueva York, DMX, cuyo nombre real es Earl Simmons, tuvo que ser resucitado y se le administró soporte vital, agregó Richman.

"Earl es un tipo dulce. Earl era una persona que podía contar una historia así. Era una persona con tanta profundidad. Es un rompecorazones".

"Está bastante enfermo", señaló el abogado a a Associated Press. "Estoy muy triste por eso, extremadamente triste. Es como mi hijo".

Richman le dijo a AP que no sabía qué causó el ataque cardíaco de DMX, ni pudo confirmar el informe de TMZ de que el ataque cardíaco fue provocado por una sobredosis de drogas.

DMX ha batallado durante años contra el abuso de sustancias y ha ingresado en más de una oportunidad a rehabilitación, la última vez fue el 2019.

Tras salir de la clínica, el cantante volvió a los escenarios en diciembre de ese mismo año, cuando se presentó en Las Vegas. "Cuando te caigas, levántate, todos aquí han pasado por alguna mierda y nunca sabes lo que Dios está dispuesto a hacer por ti hasta que lo necesitas. hacer algo por ti ". le indicó a sus fans en ese momento.

La última vez que actuó fue en julio de 2020, cuando se enfrentó a Snoop Dogg en una batalla online en la que más de 500.000 espectadores se sintonizaron para verlos.