¿Cuándo se estrena un nuevo capítulo de The Last of Us? Revisa qué día sale el próximo episodio

The Last of Us acaba de estrenar un intenso y emotivo quinto capítulo, el cual tuvo un pequeño cambio en su programación habitual debido a que este domingo se realiza el Super Bowl, el gran evento del deporte, en donde la cantante Rihanna será la encargada del show de Medio Tiempo.

Por lo mismo, muchos seguidores se preguntan cuándo se estrenará el sexto capítulo de la historia, que está a tan solo cuatro episodios de terminar su primera temporada.

¿Cuándo se estrena el nuevo capítulo de The Last of Us?

El nuevo capítulo de la serie llegará a HBO y HBO Max el próximo 19 de febrero en horario habitual.

Revisa el horario por país a continuación

México: 8:00 pm.

Guatemala: 8:00 pm.

Honduras: 8:00 pm.

El Salvador: 8.00 pm

Perú: 9:00 pm.

Colombia: 9:00 pm.

Panamá: 9:00 pm.

Ecuador: 9:00 pm.

Venezuela: 10:00 pm.

Bolivia: 10:00 pm.

República Dominicana: 10:00 pm.

Puerto Rico: 10:00 pm.

Paraguay: 11:00 pm.

Chile: 11:00 pm.

Argentina: 11:00 pm.

Uruguay: 11:00 pm.

¿Qué pasó en el quinto capítulo?

Luego de que Joel y Ellie se enfrentan a Henry y Sam, estos últimos le proponen escapar juntos a través de los túneles subterráneos.

Henry le confiesa a Joel que es el responsable por la captura y muerte del hermano de Kathleen, ya que lo hizo para obtener los medicamentos de Sam para tratar su leucemia.

Mientras escapaban, el grupo es descubierto por Kathleen y su grupo, sin embargo, una horda de infectados sale desde el suelo y los ataca. Sam fue mordido durante el enfrentamiento y se lo confiesa a Ellie, quien intenta curarlo con su sangre.

A la mañana siguiente, Sam infectado ataca a Ellie, lo que hace que Henry lo mate. Al darse cuenta de lo que hizo, Henry se suicida. Ellie y Joel entierran a los hermanos y continúan su camino.