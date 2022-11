Christina Aguilera, la reconocida icono de la música, confirmó una increíble noticia para sus fans en territorio nacional, luego de que se revelara que la artista norteamericana será uno de los principales números de la nueva edición del Festival de la canción de Viña del Mar 2023. Por lo mismo, muchos seguidores ya se preguntan cuándo saldrán a la venta los tickets para ver a la cantante de "Dirrty" sobre la Quinta Vergara.



¿Cuándo y cómo comprar entradas para ver a Christina Aguilera?

La múltiple ganadora del Grammy se presentará en la quinta región el próximo jueves 23 de febrero, y las entradas para la versión LXI del Festival Internacionalcomenzarán el próximo martes 29 de noviembre a través de la preventa Claro, mientras que el miércoles 30 de noviembre iniciará la venta general en donde deberán escoger qué día desean asistir.

Ambas a partir de las 15.00 horas por sistema Puntoticket. El valor de las entradas van desde los $34.500 más cargo por servicio.

INGRESA AQUÍ PARA COMPRAR ENTRADAS PARA VER A XTINA EN VIVO

Festival de Viña 2023 | Christina Aguilera se presentará el jueves 23 de febrero.

Grammy Latino 2022

La exitosa artista intérprete de grandes de hits como "Un Genio Atrapado (Genie in the bottle), Dirrty, Ven conmigo (Come on over), Keeps Getting Better" "Fighter", Your Body, La Reina, Hurt, I Turn to You, Beatiful, Pero me Acuerdo de ti, se presentó recientemente en la nueva edición de los premios Grammy Latino en donde se llevó el premio al Mejor Álbum Pop Vocal Tradicional por su nuevo disco.

“Dios mío... Gracias a la Academia Latina de la Grabación, gracias a Dios. Había querido lanzar otro álbum en español desde ‘Mi reflejo’ y fue un momento maravilloso para mí. Esto es muy importante para mí y ha sido maravilloso regresar a mi casa”, expresó la artista cuando recibió el reconocimiento.

Su más reciente trabajo "Aguilera"

su noveno trabajo de estudio y su segundo disco en español titulado Aguilera, hace honor a sus raíces latina (su padre es ecuatoriano). El primer disco en habla hispana fue Mi Reflejo estrenado el año 2000 que contó con éxitos como Ven Conmigo, Solamente Tú, Pero me acuerdo de ti, Una Mujer y Falsas Esperanzas.

“Crecí en un hogar latino, mi padre de Ecuador y mis abuelos vivieron en mi casa por muchos años. Mi mamá domina el español, así fue que se conoció con mi papá. Ella es irlandesa, mi padre ecuatoriano, así que escuchaba mucho español. Cuando mis padres se divorciaron deje de escuchar español",recopiló Iheart.