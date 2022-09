Se nos acerca cada vez más la tercera parte de la temporada 11, de The Walking Dead. La serie contará con 8 nuevos.

Tras ganar la batalla contra los Susurradores, los supervivientes recuperan fuerzas antes de que llegue la nueva amenaza. Para combatirla cuentan con la ayuda de Maggie, que ha vuelto al grupo con su hijo. Este regreso supone nuevas tensiones entre los integrantes. Maggie no acepta ver a Negan en libertad tras el asesinato de Glenn. Por otra parte, Eugene ha encontrado la comunidad conocida como Commonwealth.

Ojo pese, a que se acerca el final estén tranquilos! Aún quedan zombis para rato, ya sea en sus productos derivados como la antología 'Tales of the Walking Dead' y otras de las mejores series de zombis.

"Queda mucha historia emocionante por contar en 'The Walking Dead'", comenta Scott Gimple, director de contenido de TWD Universe y ex showrunner de la serie, "este final será el comienzo de más Walking Dead: nuevas historias y personajes, caras y lugares familiares, nuevas voces, y nuevas mitologías. Este será un gran final que conducirá a nuevos estrenos. La evolución está sobre nosotros. The Walking Dead vive".