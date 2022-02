The Last Us | HBO da noticias sobre el estreno de la serie de Pedro Pascal: ¿Cuándo se estrena?

The Last of Us se convertirá en una serie de televisión que se transmitirá por HBO, este anunció surgió hace dos años atrás, siguen en rodaje los últimos episodios de la temporada.

Han pasado dos años desde que se anunció que The Last of Us se volvería una serie de televisión en HBO. El proceso para llevar a la televisión al aclamado videojuego se ha tomado su tiempo. Y aunque llevamos ya unos cuantos meses en producción, un alto ejecutivo de la cadena ha asegurado que habrá que esperar.

La serie cuenta la historia de Joel y Ellie, interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, respectivamente. Se trata de un contrabandista y una niña que es puesta bajo su cuidado, quienes deben atravesar Estados Unidos años después de que un hongo que convierte en violentos carnívoros a los seres humanos ha causado el colapso de la civilización. Su objetivo es llegar a una sede de un grupo paramilitar conocido como Las Luciérnagas.

El reparto no para de aumentar, sumando a Nick Offerman, Storm Reid o Anna Torv para interpretar los rostros más reconocidos del título.

Por otro lado varios fanáticos dieron a conocer sus dudas sobre si la serie lograría cumplir sus expectativas, ante esto el actor Pedro Pascal ha llegado para calmarlos. En una entrevista para la revista Neelix, transcrita por DualShockers, Pascal deja muy claro que no van a defraudar respecto a la presión actual que hay sobre el proyecto.

"Creo que la adaptación es más que capaz de competir con el juego. No tengo absolutamente ninguna duda de que no decepcionaremos a los fans ni a los nuevos espectadores"- Afirmó Pascal

¿Cuándo se estrenará “The Last Us”?

Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, ha aclarado para Deadline que no será hasta 2023 cuando la podamos disfrutar. A pesar de todo, sí que ha podido ver ya parte del metraje y nos pone los dientes largos con sus impresiones.