Gato con botas está muy cerca de regresar a la pantalla con su esperada secuela titulada "El Último Deseo", en donde nuevamente el felino protagonista deberá enfrentar complejas aventuras para mantener su lugar como la gran leyenda.

Gracias a Dreamworks, Red Carpet de Redgol estuvo presente en la Avant Premiere de la cinta, por lo que SIN SPOILERS te contaremos qué esperar de la nueva entrega de El Gato con Botas.

La película llegará a los cines internacionales este 29 de diciembre. Más de una década después del estreno de "El Gato con Botas 1", con una nueva aventura protagonizada nuevamente por el querido personaje interpretado por Antonia Banderas y que debutó por primera vez en la pantalla en Shrek 2 el año 2004. El personaje repitió su participación en Shrek The Third (2007) y Shrek Forever After (2010)

A raíz de la popularidad que obtuvo el Gato con Botas, DreamWorks decidió producir una película individual del personaje en donde se profundiza en su historia y lo presenta lejos de sus amigos, viviendo una nueva aventura.

La nueva cinta presenta una divertida aventura, ideal para toda la familia, en donde El Gato con Botas se encuentra viviendo un complejo momento. Luego de gastar 8 de sus 9 vidas, debe retirarse temporalmente y dejar de vivir experiencias extremas.

Esto crea un gran conflicto personal, ya que siente que ha perdido su identidad y que la leyenda del gato con botas, como tal, ya no existe. Sin embargo, todo cambia cuando descubre que hay un valioso mapa que puede llevarlo a un bosque especial que concede deseos y que pueda ayudarlo a recuperar sus vidas. Para ello deberá aliarse con nuevos amigos y deberá enfrentarse a su mayor obstáculo en su vida: La Muerte.

La película también es emotiva, más que la primera entrega, en donde vemos un nuevo lado del querido personaje. Igual de valiente, igual de encantador, pero más sensible, que muestra al Gato con Botas en un camino mucho más personal y de crecimiento que su antecesora.

La producción continuó con los altos estándares que instaló la primera entrega, la cual fue alabada por su historia y por la calidad cinematográfica. Esta historia nuevamente es de gran atractivo audiovisual en donde los detalles están bien retratados, al igual que la corporalidad del gato, que a pesar de estar antropomorfizado, no pierde su esencia felina.

Es una cinta ideal para disfrutar durante el verano en donde se entrega una hora y 40 minutos de entretención que da justamente lo que queremos de la esperada secuela: Un grato agradable gracias a un clásico de la animación.