¿Cuándo se estrena Andor en Disney Plus?

¡Atención Fanáticos de Star Wars! Disney Plus, nos traerá una serie llamada Andor.

Andor es un thriller de espías que se centra en el personaje de Cassian Andor cuando estuvo años aprendiendo dentro de la rebelión.

Se encuentra ambientada en un tiempo anterior a la película Rogue One: Una historia de Star Wars, sigue las misiones que Andor efectúa para recobrar y, mantener la fe y esperanza en la Galaxia ante el duro ataque del Imperio.



Esta serie del universo Star Wars está creada por Stephen Schiff (The Americans). Es una producción de Lucasfilm Ltd. junto a Disney.

La serie tendrá 24 capítulos (12 en su primer ciclo y 12 en su segundo ciclo) y pretende mostrarnos otro lado de la batalla de los Rebeldes contra el Imperio.

La historia es protagonizada por Diego Luna (actor de Narcos), ya fue renovada para un segundo ciclo y Lucasfilm aseguró que esa nueva tanda de episodios, que llevará directo a Rogue One comenzará pronto su producción.

En el elenco también veremos a Adria Arjona como un nuevo personaje llamado Bix, quien tendría una complicada dinámica con el rebelde titular y Kyle Soller será uno de los antagonistas en un papel que describió como “complejo”.

¿Cuándo se estrena Andor?

Andor se estrenará el 21 de septiembre de 2022 en Disney+