El 2022 llega con varios estrenos y esperadas producciones del streaming. Y en eso Netflix ya prepara un calendario de varias series o nuevas temporadas.

Y una de ellas es Stranger Things, uno de los éxitos más grandes de la plataforma y que en los próximos meses tendrá su cuarta temporada completa en estreno

Los misterios de Hawkins aún no terminan y tras un abrupto y expectante final de su temporada 3, son millones de fanáticos que están atentos al estreno del nuevo ciclo.

¿Cuándo se estrena Stranger Things 4 en Netflix?

Si bien aún no se confirma una fecha exacta de estreno, Netflix ya publicó que la serie saldrá en el verano de Estados Unidos, o sea, en el invierno en Chile; por lo que el estreno será entre los meses de junio, julio, agosto o septiembre de 2022.

Habrá que estar atentos a cualquier pista, ya que con los antecedentes aún es aventurado pensar en cuál fecha sería. Dos de las tres temporadas se han estrenado en julio, mientras que la otra, específicamente la tercera, llegó en octubre. Esos capítulos estaban ambientados en Halloween, por lo que tenía sentido su estreno más tardío.

¿Qué se sabe por ahora de la cuarta temporada?

Hasta ahora es poco lo que se ha adelantado de la nueva temporada, con los dos teaser trailers que se han publicado. Lo primero es que este ciclo se ambientará en las vacaciones de primavera y en el reencuentro de los protagonistas, luego de que Eleven y Will se fueran de la ciudad y separándose de Mike, Lucas, Dustin y Max.

Otro tema que se vería es más del pasado de Eleven (Millie Bobbie Brown), quien en la temporada pasada conoció a sus "hermanos", quienes también tienen poderes.

Por último, y quizás lo que genera más misterio hasta ahora, es qué pasó con Jim Hopper tras el final de la última temporada. Si bien en su momento se pensaba su muerte, una escena post créditos habla de un estadounidense capturado en Rusia.

En los tráilers ya se vio un primer vistazo a su regreso, por lo que está confirmado el regreso del actor David Harbour.

Stranger Things 4 tendrá nueve capítulos, y sus nombres son: The Hellfire Club - Vecna's Curse - The Monster and the Superhero - Dear Billy - The Nina Project - The Dive - The Massacre at Hawkins Lab - Papa - The Piggyback.