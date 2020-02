Cuándo, qué noche y a qué hora se presenta Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar 2020

Sin duda son uno de los números más esperados e importantes de la versión 61 del Festival de Viña del Mar. Maroon 5 se presentará esta semana por primera vez en la Quinta Vergara.

A diferencia de otros años en que los grupos o cantantes anglos vienen luego de varios años de carrera, en esta ocasión el grupo liderado por Adam Levine viene en plena vigencia.

Es más. Hace solo un año se presentaron en el Super Bowl, el evento más visto en el año en EE.UU. y que significa millones de espectadores en todo el mundo.

Los éxitos en la carrera de Maroon 5 no son pocos. Desde "This Love", "She Will Be Loved", "Sunday Morning" o "Misery", hasta los más modernos como "Girls Like You"; el repertorio de los estadounidenses es amplio y variado, donde seguro quedarán cortos con el tiempo en su presentación.

Como el número más fuerte y a la par de Ricky Martin, Maroon 5 abrirá su noche, donde comparten con el humorista Paul Vásquez y el cantante Alexander Pires.

Día y hora: ¿Cuándo se presenta Maroon 5 en el Festival de Viña del Mar 2020?

Maroon 5 se presentarán en la quinta noche del Festival, el jueves 27 de febrero, cerca de las 21:15 horas de Chile, abriendo la noche.

Televisión: ¿Quién transmite la presentación de Maroon 5 en el Festival de Viña 2020?

La presentación de Maroon 5, al igual que todo el Festival, será transmisión en vivo y en directo en televisión abierta de TVN y Canal 13, a través de sus señales, cableoperadores y televisión digital:

TVN

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 7 (SD) y 7.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 19 (SD en Santiago) - 807 (HD)

DIRECTV: 149 (SD) - 1149 (HD)

ENTEL: 64 (HD)

CLARO: 53 (SD) - 553 (HD)

GTD/TELSUR: 25 (SD)

MOVISTAR: 119 (SD) - 807 (HD)

TU VES: 55 (SD)

TV Chile (Señal Internacional de TVN): http://www.tvchile.cl/envivo/

Canal 13

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Arica: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Iquique: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Antofagasta: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Copiapó: 11 (SD) y 11.1 (HD)

La Serena/Coquimbo: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Gran Valparaíso: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Quillota y La Calera: 9 (SD) y 9.1 (HD)

Rancagua: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Talca: 8 (SD) y 8.1 (HD)

Gran Concepción: 5 (SD) y 5.1 (HD)

Temuco y Padre Las Casas: 4 (SD) y 4.1 (SD)

Valdivia: 12 (SD) y 12.1 (HD)

Puerto Montt: 13 (SD) y 13.1 (HD)

Coyhaique: 6 (SD) y 6.1 (HD)

Punta Arenas 9 (SD) y 9.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 22 (SD en Santiago) - 813 (HD)

DIRECTV: 152 (SD) - 1152 (HD)

CLARO: 56 (SD) - 556 (HD)

GTD/TELSUR: 28 (SD) - 813 (HD)

MOVISTAR: 122 (SD) - 813 (HD)

TU VES: 59 (SD)

En cuanto a la transmisión por cable, Fox Channel y Fox Life serán los encargados de llevar el festival a toda latinoamerica y que también podrás ver en Chile segun tu cableoperador:

Fox Life

VTR: 29 (SD) 749 (HD)

DIRECTV: 212 (SD) 1212 (HD)

CLARO: 99 (SD) 599 (HD)

GTD/TELSUR: 158 (SD)

MOVISTAR: 370 (SD) 849 (HD)

TU VES: 217 (SD) 216 (HD)

Fox Channel

VTR: 57 (SD) 760 (SD)

DIRECTV: 204 (SD) 1204 (HD)

CLARO: 100 (SD) 600 (HD)

GTD/TELSUR: 155 (SD) 820 (HD)

MOVISTAR: 502 (SD) 855 (HD)

TU VES: 207 (SD) 206 (HD