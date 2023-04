La música chilena no se detiene y los artistas cada vez se van tomando más escenarios, en está ocasión la productora La Oreja anunció la primera edición del festival de Rap “Vive Rap” en el Movistar Arena el próximo 10 de junio. Los cantantes confirmados hasta el momento son Stailok, Shamanes Crew, Chystemc y Bubaseta.

Tras un exitosa presentación en Lollapalooza, Stailok la auténtica voz de Movimiento Original se presentará con su show completo en el Movistar Arena, otro exponente del rap chileno que se presentará es el oriundo de La Florida Chystemc, que en febrero lanzó un tema en colaboración con la artista Aly Mayely titulado “Universoy” y hace apenas un mes estrenó “Imagine is Magik” junto a Jeff Turner.

Al line up se suma Bubaseta el artista chileno suizo que ha cautivado al público chileno desde que comenzó su carrera de solista hace más de 15 años, hace un año lanzó un disco colaborativo de 10 canciones junto Aerstame de Movimiento Original titulado “Magia”. Los últimos en cerrar este increíble line up son Shamanes Crew que con su sonido único siguen más vigentes que nunca y sus canciones no pasan de moda manteniéndose dentro de las bandas más conocidas a nivel nacional. Antes de que finalizará el 2022 lanzaron “Amor de Luto” Remix junto a Pailita y al productor Fran C cautivando nuevamente a las nuevas generaciones.

¿Cuándo es la venta de entradas para Vive Rap Edición 01?

La venta de entradas para el evento iniciará el lunes 24 de abril al mediodía en el sistema Puntoticket. Además la productora comentó en Instagram que tienen más sorpresa por revelar para este espectacular evento de rap chileno.