¿Cuándo dan el próximo capítulo de El Discípulo del Chef?

El concurso de cocina sigue con sus participantes en competencia.

Una de las eliminadas fue Leonora Saavedra, quien no aguantó las lágrimas al momento de su descalificación en el programa de televisión.

De acuerdo a lo que había mencionado sus lágrimas se deberían a un ingrediente de su plato que no estaba en las mejores condiciones.

“Lloré porque hubo situaciones que no me gustaron. Yo siempre he respetado la cocina y me tocó hacer camarones al pilpil, pero los camarones estaban malos, pasados, y se me dijo ‘hazlo, no más", afirmó.

Fue precisamente esto lo que la llevó hasta las lágrimas, puesto que se sintió impotente: “Fueron lágrimas de impotencia, porque sabía que ese plato iba malo, pero tenía que acatar la orden de mi chef. Lloré por no tener más cojones de decir ‘no, no voy a presentar este plato’“, expresó.

La participante aclaró que no estaba conforme con lo que había pasado, pese a ello agradecía haberse encontrado con sus antiguos compañeros.

“Había cosas que no me gustaban y cosas que echaba de menos. Lo que no me gustó es que no te asombrabas, estaba todo pauteado, las recetas, todo lo que había que hacer, no te dejaban ser, no eras tú“, reflexionó.