La boyband surcoreana Super Junior volverá a pisar Chile luego de haberse presentado por última vez con su Super Show 8 en 2018 y además de haber estado presentes en el concierto SMTown Live Special in Santiago en verano de 2019 en el Estadio Nacional.

Luego de la petición de las fans para que el país fuera incluido en la gira, la productora Transistor informó que serán los encargados de traer al grupo nuevamente al país.

¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

La jornada del 4 de enero la productora confirmó mediante redes sociales que la venta de entradas se daría a partir del jueves 5 de enero a partir de las 11:00 horas de la mañana en Puntoticket, esto luego de que hace solo unos días confirmaron que el concierto se iba a realizar en el país.

En cuánto al valor de las entradas estas van desde los $40.000 pesos a los $150.000 pesos, sin contar el cargo por servicio, con un total de 8 ubicaciones más la ubicación de silla de ruedas y acompañantes.

Puedes revisar el precio de las entradas con el debido recargo a continuación:

¿Cuándo es el concierto?

El Super Show 9: Road se realizará el martes 7 de febrero y el recinto en dónde será el concierto, como en veces anteriores, es el Movistar Arena.

Con su formación completa con Yesung, Leeteuk, Donghae, Eunhyuk, Heechul, Kyuhyun, Siwon, Shindong y Ryeowook Super Junior vuelve al Movistar luego de su última presentación con el Super Show 8 en el año 2018.

Aunque si bien su último concierto fue el 2018, Super Junior se presentó en el SMTown Special Stage Live in Santiago en 2019, aunque en esa ocasión el integrante Heechul no pudo acudir, por lo tanto la agrupación no se presentó completa.

De igual forma el grupo planea hacer cantar a las ELF´s (el nombre de su fans club) con las canciones de su onceavo álbum de estudio “The Road: Keep on Going Vol.1” y con algunos de sus más grandes éxitos como “Sorry Sorry”, “Devil”, “Mr Simple” y “Suit”, entre otros más.