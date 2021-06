Cruel Summer tendrá segunda temporada: Freeform renueva a su serie más exitosa

Freeform continuará con la historia de Cruel Summer el próximo año, la serie de thriller psicológico volverá para una segunda temporada.



La presidenta de Freeform, Tara Duncan, reveló la noticia en un comunicado en donde señaló que debido al éxito de la serie, no había duda que querían continuar con la historia. "Renovar Cruel Summer para una temporada 2 fue una decisión fácil. Es el debut de una serie más grande en la historia de Freeform y la respuesta del público ha sido abrumadoramente positiva. Los productores ejecutivos Jessica Biel, Michelle Purple y showrunner Tia Napolitano hicieron un trabajo fenomenal contando una historia adictiva que se aprovechó del zeitgeist cultural. Estoy emocionado de ver a dónde llevarán la serie a continuación".

Napolitano agregó: “Colaborar con Iron Ocean, nuestro equipo dedicado, elenco carismático y nuestros socios en Freeform y eOne ha sido la mejor primera experiencia de showrunning que podría pedir. ¡Estoy más que agradecida y emocionada por la increíble respuesta de los fans a nuestro programa! Seguir embotellando la magia de Cruel Summer para una temporada 2 es un sueño absoluto hecho realidad ".

La serie está protagonizada por Olivia Holt (Cloak & Dagger) como la chica popular Kate Wallis y Chiara Aurelia (Tell Me Your Secrets) como la timida Jeanette Turner. En el transcurso de tres líneas de tiempo diferentes, 1993, 1994 y 1995, los espectadores siguieron la historia cuando Kate desapareció, luego fue rescatada y un sorpresivo giro que cambia el destino de la trama el el último año. El reparto también incluye a Michael Landes (Lois & Clark), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Harley Quinn Smith (Supergirl), Allius Barnes (PEN15), Blake Lee (Parks and Recreation) y Brooklyn Sudano (Taken).

Como los creadores de la serie no sabían como sería la continuidad de la serie, decidieron hacer de la primera temporada una historia completa, que concluyó con el capítulo de ayer, cerrando la trama en caso de que no fuera renovada. Sobre la segunda temporada aún no se sabe si mantendrán al elenco y continuaran la historia, o será una nueva, según señaló Napolitano a TVLline.