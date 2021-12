Es real. Cristián de la Fuente volverá a trabajar en Hollywood, después de que confirmó que tiene listo su nuevo proyecto, el que se filmará próximamente.

El actor chileno figurará en la película Switch Up, donde compartirá con Julieth Restrepo, Jeff Fahey y Sal Velez Jr.

Se trata de una comedia romántica que será dirigida por Tara Pirnia, con guión de Pamela Beach y Felice Heather Monteith, y cuya producción partirá en enero próximo en Texas, Estados Unidos.

De la fuente comentó en su Instagram: "finalmente puedo anunciarlo!!!! Estoy muy feliz de ser parte de este proyecto y por volver a trabajar con Tara, después de haber producido juntos You are my Home. Será otra película que produciremos juntos, pero también tendré el honor que me dirija".

"Ahora… a rodar una peli!!!!", resaltó el también protagonista del clásico sketch Mi Tío y Yo.

Cristián de la Fuente: ¿De qué se trata la nueva película hollywoodense del actor chileno?

Según informó Deadline, la historia de Switch Up se centra en un popular animador de un programa de conversación llamado Ricardo De La Cruz (De la Fuente), cuyo mundo da un vuelco cuando un artero rival lo hace caer de manera escandalosa.

Completamente arruinado, Ricardo se encuentra exiliado en un refugio para vagabundo al que alguna vez le dio cobertura en su programa. Allí conocerá a una joven viuda (Restrepo), quien ha enfrentado dificultades para seguir adelante.

A medida que Ricardo comienza a enamorarse, va descubriendo que ayudar al prójimo es el verdadero camino para encontrar la felicidad.