Así fue el regreso de Cristián Carvajal a Verdades Ocultas: ¿Qué personaje interpreta el actor?

Verdades Ocultas sorprendió recientemente con el regreso de Eliana luego de meses alejada de la pantalla. Y para sorpresa de nadie, la villana de la historia continua haciendo de sus fechorías dentro de la prisión y es que se confirmó que la hermana de Leonardo y Ricardo tiene un informante, quien le entrega noticias sobre sus enemigos.

La identidad de este personaje fue revelada en los siguientes capítulos en donde se confirmó que la persona con la que la villana hablaba se trataba de su hijo, quien la ayudará a vengarse de todos quienes ella siente la lastimaron.

Pero eso no es todo, si no que los televidentes quedaron impactados al ver el regreso de Cristián Carvajal, quien interpretó a Samuel en la teleserie, la ex pareja de Eliana, con quien tuvo un romance en su juventud y que retomaron cuando se encontraron de adultos, durante el tiempo que Eliana aún fingía ser buena persona y no se sabía de sus delitos.

Samuel dejo el país con su hija, su cuñado y su esposa, para criar a su nieta en Brasil, Pero, entonces ¿a quién interpreta Cristián Carvajal en el salto de tiempo?

¿Quién es Mateo?

Carvajal interpreta al hijo de Eliana con Samuel, el cual ella tuvo en secreto en su juventud y lo abandonó, por lo que terminó viviendo en el sur bajo el cuidado de un desconocido.

Al reconectar con su madre, quien cumple condena por una larga lista de crímenes, decidió ayudarla a cobrar su venganza.

Revisa a continuación la llegada de Mateo al la ficción.