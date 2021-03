"¡Déjense de buscar lo malo!": Cote López reacciona ante críticas y amenazas por hablar del caso Tamara Moya

La influencer Cote López fue una más de las celebridades chilenas que salió a comentar el caso de la pequeña Tamara Moya, la niña de 5 años que murió tras el portazo que afectó a su familia en Huechuraba.

La esposa de Luis Jiménez decidió ocupar su ventana en Instagram para reflexionar en torno al crimen y utilizando las historia en su cuenta comentó que "hay un tema que de hecho yo lo conversé con la Fer todos estos días, lo hemos hablado porque nos tiene súper afectados. No sé lo habrán visto en las noticias, de una niñita que se llamaba Tamara y que le hicieron un portonazo, la mamá se estaba bajando y le dispararon a esta niñita y murió. Era chiquitita, tenía cinco años".

"Me pongo mal de pensarlo. El tema es que la justicia no hace nada porque estos son niñitos chicos los que andan haciendo estas cuestiones, todos tienen 16 años los que te quitan el auto y salen libres de inmediato. Llegan a dimensionar lo que acaba de pasar por robar un auto, y eso que se lo estaba pasando la mamá. O sea que le disparen?", continuó.

Esto para luego recalcar una vez más que "y eso lo estamos permitiendo porque en el fondo si no hay una ley que los meta presos a estos cabros hueones, porque no hay otra forma de decirlo, va a seguir pasando. Si al final mandan a los cabros chicos y salen al otro día, los más grandes los entrenan, como una manera de decir".

En medio de sus palabras, López también incluyó una invitación a sumarse este miércoles 1 de marzo a la marcha que se realizará en dirección a La Moneda este miércoles y que está siendo convocada a través de las redes sociales, en nombre de Tamara e Itán, el pequeño que murió en Maipú al recibir un disparo percutado por Carabineros.

"Al final lo que yo siento es que deben ser tratados como adultos, porque si están cargando un arma, están asaltando, matando gente, no pueden quedar así como si nada, impune y fue", recalcó López antes de cerrar este lunes.

La invitación que compartió Cote López para apoyar la Marcha para pedir Justicia por Tamara Moya.

Pero la tarde del martes, Cote salió a lamentar las consecuencias que habían tenido sus dichos sobre todo lo relacionado con Tamara.

"Voy a grabar este video apuntando al pasto para que no se fijen en estupideces. Espero que en este minuto no estén diciendo 'oye que está el pasto seco'. Porque a ese nivel llegamos. Voy a hablar un poquito del caso que hablé ayer de Tamara, porque estaba leyendo los comentarios y aparte de que me llegaron amenazas de que me iban a asaltar y muchas cosas, me hablaban así como: 'tú como psicóloga diciendo esto'".

"Obviamente yo entiendo el trasfondo de estos niños, entiendo que se está repitiendo un patrón acá, que seguramente los papás, los abuelos, todos, están viviendo en un lugar de alto riesgo, que seguramente vienen de familias delincuentes o narco, etc. Entonces, lo que ven tampoco le tienen afecto, también tienen carencias y podría estar hablando tres horas de un análisis, hacer un diagnóstico, revisar cada trastorno, etc".

"Pero el punto y a lo que yo voy es que si a mí me pasa eso que me mataran a Jesús de esa manera, yo me vuelvo loca y me importa pero una raja que si le hicieron cariñito, que no, que no sabe lo que es la empatía porque nunca se lo enseñaron... Sorry pero es imposible que pienses en eso en los momentos en que te está pasando a ti".

"Entonces, déjense de decir que tenemos que ir más allá. Obviamente, hay que ir más allá, obviamente se tienen que hacer planes, obviamente el gobierno tiene que preparar a estos niños, preparar a la sociedad y todo eso. Y hay que apoyarlos y todo el cuento. Pero lo que se está pidiendo ahora es Justicia", recalcó.

Aunque antes de terminar, Cote López hizo una nueva petición: "gente, por el amor de Dios, déjense de buscar lo malo que uno dice. Preocúpense de las cosas buenas, no de lo malo. Están todo el día viendo qué hago mal, qué digo mal. Ayer dije 'hueón, a lo mejor no saben'. Quizás no todo el mundo sabía. No todo el mundo tiene tele. Yo no tengo tele, no tengo los canales chilenos en mi casa, lo vi solamente por Instagram y quizás cuántas personas más trabajan todo el día y quizás no lo habían visto".

"Lo importante acá, pucha, es que nos unamos en esta causa. Mañana hay una marcha en la Plaza Italia y compartí una publicación, 'ay, es que compartiste Plaza Dignidad'; hueón, da lo mismo, vayan al punto", cerró evidentemente molesta.