Corey Taylor revela nuevo tema en la previa al lanzamiento de su disco solista

Corey Taylor, conocido por encabezar populares agrupaciones de rock como Slipknot y Stone Sour, ahora también está potenciando su carrera solista y en la previa al lanzamiento de su primer disco solista "CMFT" decidió lanzar un cuarto sencillo de la placa, llamado "Culture Head".

Taylor escogió con pinzas el lanzamiento masivo de este single y así concretó su presentación durante la transmisión de NXT de WWE en la televisión norteamericana.

En la previa a la aparición de "Culture Head", Taylor reveló "HWY 666", "Black Eyes Blue" y "CMFT Must Be Stopped", todas canciones que estarán incluidas en el disco "CMFT" que debutará este viernes 2 de octubre.

Coincidiendo con el lanzamiento, Taylor encabezará "Forum Or Against ‘Em", un evento por streaming a nivel global de proporciones épicas, filmado en el icónico The Forum de Los Angeles y que estará disponible el mismo 2 de octubre.

Revisa el clip para "Culture Head", de Corey Taylor: