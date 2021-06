Corey Taylor: "El Rock & Roll Hall of Fame es una pila de basura"

Corey Taylor aprovechó el momento para sumarse a la ola de críticas que ha recibido el Rock & Roll Hall of Fame en el último tiempo a propósito de la falta de representantes del metal en sus registros. El líder de bandas como Slipknot trató a la institución derechamente como "una pila de basura".

En conversación con la radio Lazer 103.3, de Des Moines, Iowa, Taylor comentó que probablemente seguiría lo pasos de los Sex Pistols y rechazaría la inducción al Hall, en el caso de que Slipknot fuese un candidato tentativo al reconocimiento.

"Primero que todo, no me importa ese Hall, porque creo que es una pila de basura. No reconocen nada aparte de música popular en realidad y sólo inducen bandas de rock reales cuando se ven socavados por la presión", lanzó Taylor.

Y continuó añadiendo que "le han faltado el respeto a tantas bandas en el pasado, poniendo a otros antes de los que realmente lo merecen, que probablemente me iría por el camino de los Sex Pistols".

"Probablemente les diría 'su Hall es un impostor. No me importa si soy parte de él o no.No tienen idea de qué se trata realmente el espíritu del rock and roll. Así que tomen esto y y métanselo por donde ya saben'".

"Así que básicamente esa es mi posición. Obviamente, no sumaré puntos con esto y probablemente nunca estaré nominado, pero realmente no me interesa", sentenció Taylor.

Sobre lo mismo, Corey Taylor no cree que a los fanáticos de Slipknot "realmente les preocupe si estamos o no. Eso no nos va a detener a la hora de tocar".