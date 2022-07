Control Z, la serie mexicana creada por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno, está cada vez más cerca de estrenar su tercera y última temporada en el servicio de streaming Netflix.

De esta manera, la producción sobre un hacker que expone los secretos de los estudiantes frente a toda la escuela, que comenzó en 2020, llegará a su fin.

La tercera temporada seguirá al grupo de adolescentes después de la muerte accidental de Susana, profesora de Colegio Nacional, cuando hacen un pacto para mantener en secreto su participación y no volver a hablar de ello.

Sin embargo, cuando todo parece ir bien y están a punto de graduarse, la cuenta de Instagram @todostussecretos se reactiva y amenza con quitarles lo que más quieren: su brillante futuro.

Una vez más, dependerán de Sofía debido a que ella será la encargada de descubrir quién está detrás de la nueva amenaza antes de que sea demasiado tarde.

¿A qué hora se estrena la tercera temporada de Control Z?

La tercera temporada de Control Z se estrenará mañana miércoles 6 de julio a través de Netflix en los siguientes horarios:

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 01:00 AM

México, Colombia, Perú, Panama y Ecuador: 02:00 AM

Bolivia, Chile, Venezuela y Puerto Rico: 03:00 AM

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 04:00 AM

España: 09:00 AM