La edición 62 del Festival de Viña del Mar está cerca de comenzar y mucha expectación ha causado su programación 2023 que traerá diversos artistas musicales y bandas al escenario de la Quinta Vergara, como también comediantes que prometen hacer reír al Monstruo. Por otro lado, existe un evento clásico del certamen, la Gala de Viña del Mar, donde famosos rostros de televisión desfilan con sus bellos vestuarios, siendo una artista que participará es Princesa Alba, quien indicó un extravagante vestuario para el evento. Descubre detalles de su outfit en la siguiente nota.

¿Cómo será el extravagante vestuario de Princesa Alba para la Gala de Viña del Mar 2023?

La artista tuvo una interesante conversación con Lun, donde indicó que su mamá la ayudó con la idea conceptual de su ropa.“Mi mamá venía llegando del sur de Chile, de la Patagonia. Se le ocurrió inspirarse en los glaciares porque se están derritiendo y son un patrimonio de la humanidad. Me dijo anda vestida como la Frozen. Yo le dije mamá bacán la idea, pero no sé si me vea como la Frozen”.

Luego la cantante comentó detalles de su vestuario que será diseñado por Matías Hernán, el cual tendrá elementos ideas sobre un elemento natural de la tierra.

“Seré una princesa de hielo. Iré con una estructura de acrílico reciclado que se asemejará a los glaciares o a un Iceberg. Será como una escultura o una pieza de arte en el cuerpo”, explicó la interprete.

Agrega, “será trasparente y tendrá unos detalles de metal”.

¿Dónde puedo ver la Gala del Festival de Viña del Mar 2023?

El evento que reunirá a los famosos y famosas será trasmitido el viernes 17 de febero por las señales TVN y Canal 13

Gala del Viña del Mar 2023: Enfoque ecológico.

Esta nueva versión del certamen viñamarino realizará la Gala, en donde sus asistentes deben ir vestidos con la vestimenta acorde y que sea inspirado en agua, aire y/o tierra. La iniciativa tiene propósito a concientizar con el medio ambiente, por ello deben apostar por los materiales sustentables y amigables.