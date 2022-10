¿Cómo muere Otto Hightower? El final del villano de House of the Dragon según los libros

Es un hecho, el final de House of The Dragon se convirtió en el término de temporada que logró más audiencia desde el cierre de Game of Thrones. Según los datos que dió a conocer HBO, el capítulo fue visualizado por una audiencia de un 9,3 millones de personas sólo en Estados Unidos, logrando ser el final de temporada más visto desde mayo de 2019, cuando se estrenó el final de Game of Thrones que fue visto por 19,8 millones de personas.

Y es que la serie spin off fue todo un éxito y de seguro sus productores quedaron bastante satisfechos como también entusiasmados para nuevas creaciones cinematográficas sobre los libros de George R. R. Martin.

Pero ahora hablaremos de un personaje de la serie, un hombre frío y calculador de todos como Otto Hightower. Quién no solo logró que su hija Alicent (Olivia Cooke) se relacionara con su mejor amiga Viserys I, sino que logró ser recontratado como la mano del rey después de que Viserys I lo desertara.

Cabe señalar, que Otto muere en los libros escritos por G.G.Martin. ¿Cómo?. Te contamos los detalles.

¿Cómo muere Otto Hightower según los libros?

El padre del año, fue capaz de predecir su propia muerte en el libro Fire & Blood de George RR Martin. Pues este personaje (aun que nos cueste admitirlo)Otto tenía razón. En la novela, la cabeza de Otto fue la primera en enfrentarse al tajo después de la caída de King’s Landing en 130 DC.

Otto es ejecutado cuando los negros de Rhaenyra toman Desembarco del Rey. Después de tomar la capital de los Verdes, Rhaenyra rápidamente decide matar aquellos en la corte que la traicionaron siendo Otto es el primero en ser decapitado por traidor.

Sin embargo, la captura de Desembarco del Rey por parte de Rhaenyra no consagró el final de la guerra, debido que Aegon pudo escapar de la capital, lo que dejó algunos giros y vueltas aún por delante.

En la serie la muerte de Otto fue apropiada para el traidor que inició todo el movimiento para usurpar el Trono de Hierro de manos de Rhaenyra. Él fue el primero en conspirar contra Rhaenyra, tal ambición tenía en su interior que quizo conspirar contra ella cuando era solo una niña. Esto debía ser justo y termina siendo el primero en morir cuando la reina legítima tomara el Trono de Hierro.