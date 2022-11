Harry Styles, la estrella de la música internacional, está a pocos días de presentarse en el Estadio Bicentenario de la Florida como parte de su esperada y exitosa gira Love on Tour, con la cual visitará distintos países de Latinoamérica. Por lo mismo, sus miles de fans en Chile ya se preguntan cuál es la mejor vía para llegar al evento.

El concierto se realizará este jueves 1 de diciembre en el Estadio Bicentenario de La Florida a las 21.00 horas. En caso de que te dirigas en Metro al lugar, la estación Plaza Puente Alto que pertenece a la línea L4, es la que queda más cerca del recinto.

Luego de salir de la estación, hay que caminar durante 20 minutos en dirección Rojas Magallanes. Según informa Moovitapp, las micros que llegan más cerca del recinto son Micro la 712 y la E10.

Love on Tour

El artista británico se encuentra realizando su segunda gira mundial, la cual inició el 4 de septiembre de 2021 en Las Vegas, Estados Unidos y concluirá el próximo 23 de julio de 2023 en Reggio Emili, Italia.

El cantante de "As it Was" se presentará este viernes 25 de noviembre en Ciudad de México para después viajar a Bogotá, Colombia el 27 del mismo mes, continuar con Lima, Perú el 29, hasta finalmente subirse al escenario del Estadio Bicentenario Municipal de La Florida en Chile el jueves 1 de diciembre a las 21.00 horas para hacer vibrar a miles de fans con lo mejor de su repertorio.

Setlist

Como el artista ya se ha presentado en otros países, el listado de canciones que interpretará en territorio nacional está casi definido.

Daydreaming

Golden

Adore You

Daylight

Keep Driving

Matilda

Little Freak

Satellite

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (cover de One Direction)

Late Night Talking

Watermelon Sugar

Love of My Life

Encore

Sign of the Time

As it Was

Kiwi