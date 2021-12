El estreno de la cuarta temporada de Cobra Kai está a la vuelta de la esquina. Dentro de muy pocos días, los fanáticos podrán disfrutar en Netflix de la rivalidad entre Daniel LaRusso y Terry Silver, quien aparecerá para acompañar a John Kreese y su dojo.

Pese a que esta aparición será un gran dolor de cabeza para Daniel, en esta ocasión no estará solo debido a que formará una inédita alianza con Johnny Lawrence para entrenar a los nuevos integrantes de su dojo de karate y así poder combatir en el All Valley.

Cabe recordar que en el universo de Karate Kid, Johnny y Daniel son rivales, sin embargo, las circunstancias los ha forzado a unirse para hacerle frente a Kreese, que se apoderó del dojo Cobra Kai.

El cocreador de la serie, Jo Hurwitz, confirmó que esta nueva entrega de Cobra Kai se centrará en la película de 1989, 'Karate Kid Parte III'.

"No podemos esperar a que todo el mundo conozca a nuestros nuevos personajes y no podemos esperar a que vean este Torneo de All Valley que creemos que es el All Valley más espectacular que ha habido hasta la fecha".