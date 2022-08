Cobra Kai, la secuela de la franquicia de The Karate Kid, está cada vez más cerca de estrenar su quinta temporada y esta vez parece que habrán problemas más grandes para Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

La nueva temporada mostrará cómo Terry Silver (Thomas Ian Griffith) seguirá expandiendo su influencia y tratando de hacer que su estilo de karate 'sin piedad' sea el único que exista en la ciudad.

Mientras Silver sigue aumentando su poder, Johnny Lawrence irá en busca de Miguel (Xolo Maridueña) y LaRusso intentará continuar con su plan que busca detener al antagonista y para eso deberá recurrir a una amistad del pasado.

Eso no es todo porque parece ser que otro ex miembro de The Karate Kid III hará su aparición. Se trata de Mike Barnes (Sean Kanan) quien fue rival de Daniel en la película y quien vendrá a apoyar a Terry.

Cobra Kai 5 | ¿Cuándo se estrena la quinta temporada y dónde verla?

La quinta temporada de Cobra Kai debutará el próximo 9 de septiembre de 2022 en la plataforma de streaming Netflix.