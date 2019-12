Cinemark reprograma la función de "Slayer: The Repentless Killogy"

"Slayer: The Repentless Killogy" se iba a exhibir a principios de noviembre, pero por las manifestaciones del estallido social, finalmente se postergó. Ahora, Cinemark acaba de confirmar que la exhibición será este miércoles 11 de diciembre, por una única noche y en cinco de sus complejos.

La obra está compuesta por tres cortometrajes con una dramática historia inspirada por la música de la banda de trash metal.

Se trata de una historia de venganza, asesinato, derramamiento de sangre y castigo, en la que Wyatt, un ex neonazi relacionado con una pandilla conocida como “The Hand Brotherhood”, decide abandonar el grupo tras enamorarse de Gina. Sin embargo, lejos de dejarlo ir, sus intolerantes ex compañeros asesinan a su esposa y lo obligan a presenciar el momento. La narrativa dará todo un vuelco cuando Wyatt busque vengarse y eliminar al colectivo fascista.

Jason Trost (Beats of Rage, Hatchet III), Danny Trejo (Machete, From Dusk Till Dawn), Richard Speight (Band of Brothers, Supernatural), Derek Mears (Agents of S.H.I.E.L.D.) y Jessica Pimentel (Orange Is The New Black), entre otros protagonizan los cortometrajes.

La entrega se exhibirá en Cinemark Alto Las Condes en Santiago, Cinemark Plaza Vespucio en La Florida, Santiago; Cinemark Mall Portal Ñuñoa; Cinemark Mall Espacio Urbano en Viña del Mar y en Cinemark Mall Plaza Trébol.

Los valores de las entradas y los horarios para las proyecciones dependen de cada complejo, por lo que los interesados deben revisar el sitio Cinemark.cl para comprobar esos detalles.

"Slayer: The Repentless Killogy" se extiende por 140 minutos y se exhibirá en sus versiones en idioma original con subtítulos.