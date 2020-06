Charlie Puth saca a relucir su lado más sentimental con "Girlfriend"

Charlie Puth, tras la ola de burlas que recibió por no hacer la cama, ahora presenta presenta su primer sencillo como solista estrenado en 2020: "Girlfriend", que mezcla un ritmo pegajoso con una letra sentimental.

La canción fue producida por el mismo cantante y compuesta junto a su antiguo colaborador J Kash (“Attention,” “How Long", “The Way I Am”).

"Soy muy malo comunicándome, así que la mayoría de las veces expreso mis sentimientos a través de la música y ‘Girlfriend’ es un ejemplo de eso", explicó Puth sobre el tema.

"La canción habla de ser persistente y comunicar a alguien que nuestros sentimientos no van a dejar de existir porque sí, sino que siempre van a estar allí y que no podemos pasar otra noche más sin tener a la persona que amamos a nuestro lado todos los días", añadió.

El asunto es que, según recalcó el músico, esto "es muy intenso decir todo eso en voz alta, así que yo lo puse en una canción para hacerlo más fácil".

El lanzamiento de "Girlfriend" le sigue a su participación en el tema de Lennon Stella "Summer Feelings", de SCOOB! The Album y "I Hope" Remix de Gabby Barrett, junto a su trío de canciones lanzado en 2019: "I Warned Myself", "Mother" y "Cheating On You".