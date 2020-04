Charlie Puth no hizo su cama y se llena de burlas por su aparición en "One World: Together at Home"

Charlie Puth fue uno de los 100 artistas que dijeron presente en el gran concierto online "One World: Together at Home", pero no sólo brilló por los tres temas que ofreció sino que también lo hizo por no hacer su cama.

Muy atentos a lo que estaba pasando con la transmisión en streaming, el público no dejó pasar ese detalle que el cantante pareció olvidar en sus intervenciones.

Para su tercera aparición en la transmisión, las redes sociales ardieron en comentarios sobre el ahora famoso lecho de descanso.

Una de las intervenciones de Charlie Puth y su cama en el "One World: Together at Home".

Estas fueron algunas de las graciosas reacciones que tuvieron los espectadores del show en línea, durante las apariciones de Puth en el show online:

Se nota que charlie puth no es latino, mi mamá ya me hubiera aventado un chanclazo de ver mi cama desatendida en un en vivo global — Rebeca �� Schürenkämper (@RebecaSchurenK) April 18, 2020

Si Charlie puth tuviera una mamá latina, esa cama estaría ordenada #TogetherAtHome pic.twitter.com/w0N5wcA0i4 — Ricardo Porras (@RicardoPorras17) April 18, 2020

#TogetherAtHome Compadre Charlie Puth no pudiste al menos arreglar la cama antes de hacer la trasmisión MUNDIAL?�� ¿Qué es ese desorden ome?������ pic.twitter.com/DmJmj3a1YN — Ahmed (@AhmedJr) April 18, 2020

Siento que esto del coronavirus nos hizo un poco más humanos a todos. Real. El gran ejemplo es Charlie Puth cantando con su fondo caótico. Charlie hacete la cama amigoooo o saca la ropa del plano �� pic.twitter.com/iFuCzPD5rn — cande crevatini (@candecan) April 18, 2020

Yo soy Charlie Puth en mis clases en línea, con mi pijama y mi cama hecha un desmadre. #TogetherAtHome pic.twitter.com/uHWUJCUSfX — Chico Indiscreto. (@ChicoIndiscreet) April 18, 2020

#TogetherAtHome Yo me baño para mis clases en linea y Charlie Puth no pudo hacer su cama? pic.twitter.com/P3wc9VDaYU — #QuedateEnCasa (@suckursock) April 18, 2020

Charlie Puth cantando desde la habitación con la cama destendida y la ropa arriba, same bro #TogetherAtHome pic.twitter.com/NIm1PaVRl2 — ex little monster (@rocket_number09) April 18, 2020

Charlie Puth somos nosotros con nuestra cama en plena cuarentena. #TogetherAtHome pic.twitter.com/8QEflO4xDH — ��Billy Elliot�� (@Aguantatucoche) April 18, 2020

charlie puth cantando en una transmisión q ven en todo el mundo con la cama destendida atrás con pura ropa encima is a whole mood — gigi goode (@anasaddfia) April 18, 2020

a charlie puth no le da vergüenza q lo está viendo un buen de gente con su cama toda llena de cosas — ً (@vicflopp) April 18, 2020

Charlie Puth ni arregló su cama ahí atrás. Ni bollo. Jajajaja me representa pic.twitter.com/Yqnpe7POWe — Fernando Rodríguez (@dannielurutu) April 18, 2020

Hola @charlieputh nos casamos? Te amo porque tenes la cama deshecha y la ropa tirada arriba, somos soulmates — tina �� (@AgustinaLocke) April 18, 2020

Qué ganas de ir a tenderle la cama a Charlie Puth y luego acostarnos ahí. — Out of context Felipe (@_felipecespedes) April 18, 2020

Si Charlie Puth puede tener la cama destendida por qué yo no? #TogetherAtHome pic.twitter.com/UaB7IE5RX6 — valeria⁷; ���� (@rochxv) April 18, 2020

3 horas y Charlie Puth nada que tiende la cama — Maria Elisa Ayerbe (@mariaelaisa) April 18, 2020

Charlie Puth tiene la misma cama que mis abuelos #TogetherAtHome pic.twitter.com/CrvcswPFnZ — jenn matamoros (@jenniferesth) April 18, 2020

Charlie Puth no hizo la cama y es el mas cuarentenados de los artistas de #TogetherAtHome hasta ahora pic.twitter.com/aR1FTqADrs — Verónica �� (@veroherrera01) April 18, 2020

Banco mucho a Charlie Puth tocando en #TogetherAtHome con la cama sin hacer atras y con todo el bardo de ropa arriba pic.twitter.com/EhSydCynHK — �� Nico Avelluto�� ��⭐ (@Nico_Ave93) April 18, 2020

Charlie Puth y el desastre de su cama de fondo lo ame Charlie somos todos #OneWorldTogetherAtHome — cecilia. (@CeciliaAcst) April 18, 2020

Aunque parece que el tema de la cama desecha es una constante en el mundo de Charlie Puth y sus apariciones en línea, hace una semana el músico publicó el siguiente clip en su Instagram, donde también aparece cantando con todo desordenado.