Cecilia Bolocco y su relación con Carlos Menem: "No tenía habilidades para construir una familia"

La ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, estuvo presente en el programa de Martín Cárcamo en donde habló sobre distintos aspectos de su vida como cuando ganó el cetro internacional, la enfermedad de su hijo Máximo y su relación con el ex presidente argentino Carlos Menem.

Cecilia confesó que en los últimos años la relación entre su hijo Máximo y Carlos Menem fue muy complicada. "Máximo tuvo muchos problemas para poder acercarse a su papá, siempre habían trabas, nos cancelaban los viajes. Siempre hubo problemas".

Señaló que cuando el ex presidente fue internado pudieron acercarse: "Aunque su papá estaba en coma, se tomaron de la mano. Él me mandó la foto más linda porque yo lo esperaba en el hotel, a mí no me dejaron ir. Y me llegó al corazón, porque ellos siempre se tomaban de la mano cuando estaban juntos".

Asimismo, comentó que “a Máximo le tocó un proceso muy complejo porque el papá, la verdad, se abandonó a la vida hace mucho tiempo y eran otros quienes le veían”, dijo Bolocco.

Sobre la muerte de su ex marido la figura de televisión dijo que: “Cuando supe que lo habían conectado para extenderle su vida me dio mucha pena”.

“Para mí, el hecho de que partiera finalmente fue un alivio. Porque me dio mucha pena, como te digo, cuando me enteré de que lo habían conectado porque era momento de partir y él estaba partiendo naturalmente. (…) Carlos era un hombre amoroso”, afirmó la ex reina de belleza.

Sin embargo, agregó que debido a sus prioridades profesionales. “Él no era un hombre para formar familia, yo me equivoqué. Yo elegí mal porque me enamoré de un hombre que amaba primero la política y no es que no me hubiese amado porque yo sí sé que me amó, pero no tenía las habilidades para construir una familia”.

“Tenía habilidades para ser político y cuando su carrera política se le acabó empezó a morir, así como no tenía las herramientas para construir una familia o una relación, tampoco tenía para ser padre”, concluyó.