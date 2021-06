Carolina Escobar sobre su recuperación tras cirugía: "El proceso va lento, pero seguro“

Carolina Escobar, conductora del matinal “Buenos Días a Todos”, pasó por complicados momentos de salud, esto porque debió someterse a una cirugía tras sufrir una lesión en su tobillo, lo cual derivó en una fractura triple.

Sobre esto, la comunicadora conversó con Las Últimas Noticias sobre el proceso de recuperación tras la intervención y su ausencia del matinal del canal público.

“Ha estado bien, pero es un poco más lento de lo que me imaginé. La recuperación de una cirugía es distinta a la de una fractura, que fue la lesión inicial. En definitiva, el proceso va lento, pero seguro“, señaló la periodista.

Asimismo, agregó: “No puedo hacer la cama o colaborar en la cocina, soy bien inútil por el momento. Ando con muletas y hasta ahora solamente puedo estar de pie el mínimo posible, por ejemplo, cuando me ducho, me lavo los dientes o en las terapias. Una vez al día, puedo ir a la cocina apoyando el pie”.

“Tengo un mes de licencia y lo que permanezca con muletas dependerá de cómo vaya la evolución. Si piso tiene que ser de una forma muy suave, porque no puedo poner toda la carga de mi peso. Sin embargo, todavía tengo mis músculos poco estimulados porque estuve casi toda una semana sin moverme tras la cirugía. Por tanto, se requiere reactivar la musculatura lentamente para que la sangre pueda retornar”.

La conductora indicó que realiza diversas actividades para entretenerse mientras se recupera de la cirugía. “Me encanta tejer y coser, pero todavía no puedo coser. Esto me ayuda a mantenerme activa, porque pasar de 150 km/hr. todo el día, a nada, te puede tirar para abajo. Sin embargo, lo más rico es que he podido disfrutar a mis tres niños y generalmente falta tiempo para eso“, concluyó.