Cami Gallardo alimenta su carrera con íntima canción tras gira con Marc Anthony: "Me vi, y me quise hacer mía"

Lejos de las polémicas que la marcaron últimamente en Chile, ahora Cami Gallardo continúa alimentando su carrera gracias al lanzamiento de su más reciente, íntima y apasionada canción Mía.

Cuando la cantante alertaba de su inminente llegada, la cantante alertó a sus fans con un sugerente mensaje a través de Instagram, donde comentó que "me vi, cuando nadie más me veía. Me vi, y me quise hacer mía".

Mía fue producida por Ismael Guijarro, prestigioso productor español que ha trabajado con artistas como Rozalen, Alba Reche o Fredi Leis, entre otros.

En tanto que el video clip fue encabezado por Nuno Gomes, reconocido realizador que ha colaborado con reconocidos artistas como Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Ricky Martin, entre otros.

Gallardo ahora está llena de compromisos, tras la única chilena en el line up del Festival Cosquin Rock 2022, que tendrá lugar los días 12 y 13 de febrero de 2022 en la ciudad de Córdoba, Argentina, y también obtuvo doble nominación en los Premios Musa, en los apartados de Canción del Año y Video Clip del Año por Luna. Además, por sus mismas redes sociales anunció que ya está trabajando en otro videoclip.