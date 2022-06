Café Aroma de Mujer, la exitosa producción de Telemundo que es distribuida por Netflix, llegó a la pantalla el 2021 y se convirtió en un éxito de sintonía en todo el mundo.

La ficción cuenta la historia de Gaviota y su madre, quienes llegan a la hacienda Casablanca a recoger el café de la segunda cosecha del año, esperanzadas de que será la última vez que realicen la labor, ya que muy pronto serán dueñas de su propia tierra para poder cosechar. Pero ocurre lo inesperado y la vida de las protagonistas sufre un sorpresivo revés.

La serie se convirtió en un éxito rotundo, manteniéndose entre lo más visto de Netflix a más de un año desde su estreno en el servicio streaming. Con 92 capítulos al aire, son muchos los seguidores que se preguntan si la ficción protagonizada por Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos tendrá una segunda temporada.

¿Habrá una segunda temporada de Café con Aroma de Mujer?

A pesar de la popularidad rotunda que logró la ficción en todo el mundo, Telemundo aún no entrega indicios sobre el futuro de la producción. Sin embargo, en caso que la serie fuera renovada, los nuevos capítulos se demoraría en llegar a la pantalla debido a la cantidad y extensión de sus capítulos.

Pero eso no es todo, ya que por el momento sus protagonistas se encuentran participando en otros proyectos televisivos.

En conversación con People en febrero, la antagonista de la historia Carmen Villalobos se refirió a su posible participación en una eventual segunda entrega. “A todo lo que venga a mi vida que me llene como actriz y que me siga retando, que es lo que siempre he buscado en mi carrera, siempre voy a decir que sí. Esperemos a ver qué sucede”.

Revisa el tráiler de la serie a continuación.