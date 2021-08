La cantante Britney Spears lanzó un extenso mensaje a través de Instagram para explicar las razones que ha tenido para publicar una serie de fotografías en topless que compartió a través de su cuenta en Instagram.

Con una imagen en la misma línea, la artista hizo frente a las especulaciones que se dieron sobre sus imágenes, con fanáticos asegurando que estaba embarazada o que se había sometido a una cirugía de aumento de busto, en partes iguales.

"No chicos ... No me operaron las tetas en solo una semana ... ni estoy embarazada ... ¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida!", parte diciendo en su mensaje la artista", partió explicando.

Y luego añade que "antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo ... quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel !!!! En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de que cualquier mujer está caliente y quiere deshacerse de una capa ... no ... No estoy hablando en un club de striptease o de una actuación ... ¡¡¡¡Simplemente es darte cuenta de que estás usando una estúpida camisa de manga larga en el verano !!!!".

"La reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa es MALDITA SEA ME SIENTO MEJOR ... por lo tanto, ¡¡¡crees que te ves mejor !!!".

Por otro lado, Spears sostiene que "quiero decir que no quiero que nadie vea el gran hoyuelo en mi trasero, pero siento que actuar me hizo demasiado consciente de mi cuerpo y eso no es atractivo ... De todos modos, apuesto a que te estás preguntando por qué expondría mi cuerpo AHORA ... bueno, es porque nací en este mundo desnuda y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí misma de esa manera".

"Quería verme a mí misma de una manera más ligera ... desnuda ... como la forma en que nací y para mí, mirar hacia atrás en mis fotos cuando las tomo, es una locura la psicología de verme en mi forma más pura da evidencia de que el dolor ... duele ... las lágrimas ... y las cargas pesadas no son lo que soy. Soy una mujer ... una hermosa ... mujer sensible que necesita mirarme en mi forma más pura !!!", sentencia definitivamente en la publicación.